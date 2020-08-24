Выходцы из Восточной Европы организовали в Испании крупнейшее подпольное производство табака

В испанской Галисии обезврежена преступная группа, которую СМИ уже окрестили крупнейшей международной сетью, связанной с нелегальным производством табачной продукции.
В результате спецоперации задержаны 25 членов преступной группы, девять из них арестованы. Почти все они - выходцы из Восточной Европы, преимущественно Румынии и Молдавии.
Полицейская операция проходила на территории провинций Оуренсе, Понтеведра и Вальядолид.
«Это была превосходно организованная структура. Производство было налажено в Камбео, а в Понтеведре и Вальядолиде находились склады», - рассказал источник издания 20minutos, знакомый с ходом следствия. По его словам, ежедневно изготавливалось до 5 тысяч сигарет, а производственный процесс был круглосуточным. Несколько человек постоянно проживали прямо в ангаре, где стоял станок. Больше всего подделывали продукцию фирмы Marlboro, а основном рынком сбыта была Великобритания и ещё несколько европейских стран.Темы: Происшествия