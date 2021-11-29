Вулканологи заговорили о самом долгом за последние 500 лет извержении на острове Пальма

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Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма продолжает извергаться, выбрасывая на поверхность ежедневно до 30 до 50 тысяч тонн сернистого газа.
В 1646 году вулкан извергался 84 дня. Если в этот раз ему удастся превзойти эту цифру, это будет означать самое долгое извержение за последние 500 лет. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям, связанными с вулканами, Франциско Прието.
«К сожалению, прогноз говорит о том, что извержение не прекратится в ближайшее время», - отметил он.