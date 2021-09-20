Вулканическая лава накрыла сотни домов на Канарах

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Лава из извергающегося вулкана на канарском острове Пальма поглотила уже около 100 домов, передаёт информационное агентство Europa Press. Пострадал муниципалитет Эль-Пасо, который оказался первым на пути лавы.
О пострадавших пока не сообщается. Власти уже эвакуировали около 5 тысяч человек и собираются эвакуировать столько же ещё. Людей вывозили из населённых пунктов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте.
Сейчас на острове можно наблюдать огромные длинные углубления, протянувшиеся с севера на юг. Их длина превышает сто метров.
Температура лавы составляет около 1075 градусов. А пепел выбрасывается на высоту 1500 метров.