Вулкан Кумбре-Вьеха приостановил видимую активность

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Вулкан на испанском острове Пальма (Канарские острова) приостановил видимую активность, сообщают специалисты.
"Добрый день из очень спокойной долины Аридане, без каких-либо признаков извержения: ни лавы, ни пирокластов, ни видимых землетрясений, что отличная новость", - написал в Twitter вулканолог испанского Национального географического института Рубен Лопес. Его слова приводит РИА Новости.
Институт вулканологии Канар сообщает, что выбросы SO2, которые показывают активность, составляет 5 тонн, что считается низким показателем, на протяжении нескольких недель уровень был несколько тысяч тонн в день.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома, пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.