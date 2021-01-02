Власти Мадрида прокомментировали появление загадочного дрона в новогоднюю ночь

В самый торжественный момент новогодней ночи, когда главные часы Испании отсчитывали секунды до наступления 2021 года, рядом с ними появился дрон, к которому был привязан испанский флаг с траурной лентой. Это произошло на главной площади Мадрида — Пуэрта-дель-Соль. При этом в этом году все подступы к ней были заблокированы полицией, чтобы не допустить скопления людей.