Власти Мадрида прокомментировали появление загадочного дрона в новогоднюю ночь

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В самый торжественный момент новогодней ночи, когда главные часы Испании отсчитывали секунды до наступления 2021 года, рядом с ними появился дрон, к которому был привязан испанский флаг с траурной лентой. Это произошло на главной площади Мадрида — Пуэрта-дель-Соль. При этом в этом году все подступы к ней были заблокированы полицией, чтобы не допустить скопления людей.
Представитель столичного правительства Хосе Мануэль Франко в интервью Cadena Ser назвал появление дрона «злой шуткой», к тому же «неуместной». При этом он не объяснил, как дрону удалось обойти все системы безопасности.
Дрон приблизился к башне с часами, изображение которой в этот момент транслировали все государственные телеканалы в прямом эфире, и завис рядом. Как раз в этот момент часы били 12 раз, возвещая о наступлении Нового года.
За несколько дней до Нового года власти Мадрида предупредили, что полиция будет освобождать от людей Пуэрта-дель-Соль и 30, и 31 декабря вечером. Для этого были выделены усиленные подразделения полиции, которые сформировали заградительное двойное кольцо на подступах к площади.