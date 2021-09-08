Власти Каталонии предупредили о всплеске гомофобии

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Советник по вопросам внутренних дел при правительстве Каталонии Жоан Игнаси Элена заявил в среду, что существуют данные о существовании в Каталонии «групп, которые объявили охоту на гомосексуалистов».
В интервью Rac1 чиновник объяснил, что эти группы сложно назвать «организованными группировками», но они агрессивны и опасны. Он также напомнил, что в каталонской полиции есть 15 человек, которые специализируются на подобных преступлениях. По его словам, сейчас они проводят особую подготовку остальных сотрудников полиции, чтобы те знали, как реагировать в случае связанных с гомофобией инцидентов. «Мы настроены очень серьёзно», - предупредил Элена.
В качестве примера он привёл нападение на пляже Соморростро в Барселоне, где четверо молодых людей избили гомосексуалистов. Тогда одному из пострадавших потребовалась операция.