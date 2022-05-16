В ЖД-аварии в провинции Барселона погиб машинист и пострадали более 80 пассажиров

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В районе муниципалитета Сан-Бой-де-Льобрегат (провинция Барселона) столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате аварии погиб машинист и пострадали не менее 85 человек.
Столкновение произошло около 18:00 по местному времени. Грузовой поезд сошёл с рельсов возле станции и столкнулся с пассажирским составом. Машинист пассажирского поезда скончался.
На место прибыли около десяти групп спасателей и каталонская полиция. Пока сообщается о 85 незначительно пострадавших. Некоторых доставили в местный госпиталь.
Движение по трассе С-32 перекрыто в обоих направлениях.