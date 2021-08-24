В Таррагоне разогнали пляжную вечеринку на тысячу человек

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Правоохранительные органы Таррагона в минувшие выходные были вынуждены разгонять грандиозную вечеринку на одном из пляжей провинции.
По данным газеты La Vanguardia, около тысячи молодых людей собрались на ботельон (массовое распитие алкоголя) на пляже Аррабассада. Во время разгона один из участников вечеринки начал бросать в полицейских твёрдые предметы, за что был задержан.
В полиции напомнили, что такие мероприятия запрещены в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.