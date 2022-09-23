В Таррагоне из-за сильных дождей подтопило здания и дороги

Эта пятница стала самым дождливым днём в Таррагоне за последние 13 лет. В связи с осадками в регионе была объявлена метеорологическая тревога. За день местные жители 618 раз позвонили на горячую линию. В основном сообщали о подтоплениях в муниципалитетах Катльяр, Таррагона и Реус.

Из-за стихии пришлось перекрыть трассы N-340 и AP-7, а также прервать движение поездов R15, R16 и R17 между Таррагоной и Порт-Авентурой. Но уже около 20:00 по местному времени автомобильное движение восстановили.