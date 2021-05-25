В Сарагосе задержан агрессивный мужчина с ножом

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Полиция испанской Сарагосы во вторник задержала 40-летнего мужчину, который бросался на людей с ножом.
Как сообщает Heraldo, мужчина с ножом вел себя неадекватно и угрожал прохожим в разных частях города. На пульт дежурного стали поступать вызовы от испуганных горожан. В частности, мужчина попытался напасть на клиентов двух банковских отделений. Он успел убежать до приезда наряда полиции. Затем он проявил себя на площади Пласа-дель-Пилар, и там его задержали.
По предварительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием.
О пострадавших не сообщается.