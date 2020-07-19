В Сарагосе за три дня оштрафованы 237 людей без масок

Полиция Сарагосы всего за три дня выписала 237 штрафов за отсутствие масок.
В соответствии с новыми правилами их ношение является обязательным в любых общественных местах, в том числе на улице, даже если вокруг никого нет. Это правило касается всех, кто старше шести лет, кроме пациентов с хроническими заболеваниями, исключающими ношение маски. Также можно не надевать маску во время занятий спортом. Важно, чтобы маска полностью закрывала и рот, и нос. Иначе могут оштрафовать на сумму до 100 евро.
Как сообщают местные СМИ, часто штрафуют компании, которые распивают спиртные напитки на улице без масок. За ними полицеские сейчас особенно пристально наблюдают.Темы: Происшествия Сарагоса