В результате стрельбы в Таррагоне ранены три человека

"Мы нейтрализовали и задержали в заброшенном доме вблизи Риудомса человека, предположительно устроившего стрельбу в Таррагоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter. Его цитирует РИА Новости.

Во вторник мужчина, предположительно, бывший сотрудник охранной фирмы, произвел несколько выстрелов в помещении этой компании в Таррагоне. Три человека ранены, один из них находится в критическом состоянии, состояние двух оценивается как тяжелое. После этого он скрылся на автомобиле Citroën Xsara. Была объявлена операция по его поимке. При попытке его задержания на трассе в Реусе он ранил представителя правоохранительных органов. После этого подозреваемый забаррикадировался в заброшенном доме в Риудомсе.

По данным издания 20Minutos, в ходе спецоперации по его задержанию мужчина был тяжело ранен. По данным издания Vanguardia, он получил ранение в ноги в ходе перестрелки и был доставлен в больницу на вертолете.

Перед нападением на фирму он отправил по электронной почте своим бывшим сослуживцам письмо, в которое вложил фотографию, на которой он держит оружие, еще несколько стволов и снарядов разложены на столе.

Как сообщает региональное издание Diari de Tarragona, мужчина (инициалы E.M.S.) имел лицензию на ношение оружия, ему 45 лет и он выходец из Румынии, живший в Альковере, он посещал стрелковый клуб в течение 15 лет. По данным 20Munutos, власти не исключают, что он может страдать психическим расстройством.