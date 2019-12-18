В пригороде Мадрида прошла антитеррористическая операция

Национальная полиция Испании провела антитеррористическую операцию в муниципалитете Парла (Мадрид). Как сообщает Telemadrid, задержаны по меньшей мере два человека, связанных с исламскими террористами.
Кроме того, прошел обыск в доме на улице Леганес. По состоянию на вечер вторника антитеррористическая операция официально ещё не была завершена.
В начале декабря полиция Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами Марокко раскрыли сеть, поддерживавшую террористов из запрещённой группировки «Исламское государство». Тогда был задержан один человек в Гвадалахаре и трое - в Марокко.
По всей Испании с 14 декабря по 7 января повышен уровень террористической угрозы в связи с празднованием Нового года и Рождества. Это обычная практика.Темы: Происшествия Мадрид