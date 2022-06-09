В порту Барселоны перехватили больше 3 тонн синтетических наркотиков

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Гражданская гвардия обнаружила в порту Барселоны 3,2 тонны синтетических наркотиков — самую крупную партию в Европе. Об этом сообщают в четверг испанские информационные агентства.
Стоимость этой партии предварительно оценивается в 61 млн евро, передает телеграм-канал "Испания". Сотрудники правоохранительных органов говорят, что по наркотрафику во всём регионе нанесён серьёзный удар.
Кроме того, в Барселоны задержан мужчина, которого подозревают в причастности к поставкам наркотиков через Испанию. Также проверяют ещё троих подозреваемых.