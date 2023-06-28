В небе над Испанией появились загадочные узоры

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Во вторник поздно вечером жители нескольких регионов Испании могли наблюдать странное явление: в небе появились светлые линии. Они напоминали те, что оставляют после себя самолёты, только были кривые, в виде причудливых узоров. Их видели жители Наварры, Каталонии и Арагона.
Сторонники теорий заговора сразу вспомнили о химтрейлах и опаснейших веществах, которые тайное правительство якобы распыляет с самолётов.
Но вскоре выяснилось, что это следы от гиперзвукового управляемого боевого блока V-MAX. Испытания этого современного оружия проводит Франция. Кстати, сегодня и завтра испытания продолжатся.