В Мурсии почтальон выбрасывала письма в мусорный контейнер

В муниципалитете Лос-Алькасарес (Мурсия) предъявлены обвинения работнице почты, которая вместо того, чтобы доставлять корреспонденцию по адресам, выбрасывала её в мусорный контейнер.
Гражданская гвардия занялась этим делом после того, как очевидцы рассказали, что женщина подъехала на почтовом мопеде к мусорным бакам и выбросила туда все письма. Прибывшие на место происшествия стражи порядка, действительно, извлекли из контейнера коробку со 150 письмами. Среди них были уведомления из налоговой, дорожной службы и другие. Все письма в итоге дошли до адресатов.
Почтальону предъявлены обвинения в раскрытии личной информации.Темы: Происшествия Мурсия