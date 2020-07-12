В Марбелье турист упал с седьмого этажа на местного жителя

В одном из отелей Марбельи произошла трагедия: один человек упал на другого с балкона седьмого этажа. Оба скончались до приезда скорой, сообщает SUR.
По данным издания, выпавший турист — 50-летний гражданин Великобритании, который отдыхал в Испании со своей семьёй. Полиция отрабатывает несколько версий случившегося. И одна из них — самоубийство.
Второй погибший — 46-летний местный житель Антонио, которого в городе многие знали. Сначала он работал в туристическом секторе, а потом открыл по франшизе свою школу фитбоксинга Brooklyn. Издание пишет, что дела у него шли в гору.
В тот злополучный вечер Антонио отдыхал на террасе отеля Don Pepe со своей женой и друзьями. Именно туда и упал британец.Темы: Происшествия Марбелья