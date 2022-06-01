В Марбелье найдено тело жены дяди эмира Катара

В испанской Марбелье в воскресенье, 29 мая, было найдено тело Касии Галланио, третьей жены Абделазиза Бин Халифы Аль-Тани, дяди эмира Катара. Об этом сообщает Sky News.

Она была обнаружена мертвой в собственном доме. Предполагается, что причиной смерти 45-летней женщины стала передозировка наркотиков, однако расследование еще не закончено. Признаков насильственной смерти на теле нет.

Касия Галланио познакомилась с Абделазизом Бин Халифой Аль-Тани, которому сейчас 73 года, в Европе — с 1992 года он живет во Франции в изгнании из-за обвинений за попытку устроить государственный переворот. Она вышла замуж за катарского аристократа в 2004 году. У супругов родились три дочери, но Касия Галланио оставила мужа, обвинив его в сексуальном насилии над одной из девочек. Абделазиз Бин Халифа Аль-Тани это отрицал.

Забрав дочерей, Касия Галланио уехала в Испанию. В течение 10 лет она судилась с мужем за опеку над детьми, но недавно проиграла дело. Девочек отдали отцу — сейчас они живут с ним во Франции.

Как сообщали французские СМИ, Касия Галланио в последнее время жила одна, страдая от депрессии и злоупотребляя алкоголем.

Источник: Газета.ru