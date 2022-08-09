В Малаге зафиксировано 11 новых нападений со шприцами на девушек

Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять женщин и двое мужчин, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.

"Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших - мужчины, а остальные девять – женщины", - говорится в сообщении.

По данным Cadena Ser, случаи были зарегистрированы в пяти населенных пунктах Малаги: шесть в Марбелье, два в городе Малага и по одному в Торремолиносе, Бенальмадене и Фуэнхироле.

На фоне участившихся в Испании жалоб на уколы шприцами в общественных местах власти Малаги приняли решение задействовать правоохранительные органы и беспилотники на предстоящей ярмарке, которая начнется в пятницу в историческом центре одноименной столицы провинции. Радиостанция сообщила, что безопасность будут обеспечивать более 1500 сотрудников правоохранительных органов и семь дронов.

Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.

Источник: РИА Новости