В Малаге задержан один из самых разыскиваемых британских преступников

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Национальная полиция Испании задержала в провинции Малага мужчину, который входит в число самых разыскиваемых в Великобритании преступников.
Задержанный обвиняется в торговле наркотиками и принадлежности к организованной преступной группировке, базирующейся в Ливерпуле. Структура специализировалась на контрабанде и торговле героином и кокаином.
Дж.Хендри был задержан в муниципалитете Сан-Педро-де-Алькантара в Марбелье. В момент задержания он гулял с собакой.