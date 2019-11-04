В Малаге ликвидирована банда угонщиков дорогих внедорожников

В Малаге арестованы семеро членов преступной группы, котора специализировалась на угонах дорогих внедорожников.
Банда состояла из граждан Германии, Италии, Румынии и Алжира. Задержанным от 21 до 61 года. При обыске у них изъято электронное устройство, позволяющее завести практически любой автомобиль, а также оружие, восемь номерных знаков, 7 тыс. евро наличными.
Часть угнанных автомобилей продавали гибралтарским наркоторговцам. Другие отправляли в Восточную Европу на черный рынок.Темы: Происшествия Малага