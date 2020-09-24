В Мадриде затопило несколько станций метро

После интенсивного дождя в четверг утром оказались затоплены сразу несколько станций мадридской подземки.
Ливень прошёл в столичном регионе между 8:30 и 10:00, как раз когда горожане спешили на работу. Метеорологи сообщили о 17-19 литрах на квадратный метр. Впрочем, по их словам, это обычное явление и не тянет на рекорд.
Однако движение поездов на некоторых участках было прервано, а часть станции пришлось на время закрыть. Вода стекала вниз по лестницам и эскалаторам, скапливалась в туннелях. Проблемы возникли на пяти линиях столичного метрополитена в зонах Manuel Becerra, Princesa, Plaza de España, Génova и Alberto Aguilera. Например, на станции Sol поезда задержались на 5-10 минут.Темы: Происшествия Мадрид