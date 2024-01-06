В Мадриде задержаны девушки из «Банды топ-моделей»

«Банда топ-моделей» уже давно орудует в центре испанской столицы. Девушки модельной внешности, одетые в дорогие бредовые вещи, действуют не хуже отпетых домушников, вынося ценности из квартир в районах Саламанка, Чамбери, Ретиро.

В этот раз попались две сербки, 23 и 29 лет, сообщает телеграм-канал "Испания: главные новости". Бдительный консьерж обратил внимание на эффектных дам, которые пытались взломать замок с помощью карточки. Он спугнул их, вызвал полицию и решил проследить за ними. Девушки зашли в дом на соседней улице, поднялись на четвёртый этаж и стали взламывать замок. Подоспевшая полиция застала их с поличным. При себе у них оказался типичный для воров набор, включая специальный клей, которым маркируют двери.

Полиция призывает не забывать запирать двери на ключ и проворачивать его несколько раз, а также обращать внимание на метки на дверях.