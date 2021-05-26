В Мадриде задержан один из главных наркоторговцев Европы

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Национальная полиция Испании задержала в автономном сообществе Мадрид одного из главных наркоторговцев Европы. Он занимался поставками героина из Нидерландов в Испанию.
Вместе с ним в городах Алькала-де-Энарес и Аловера были арестованы ещё восемь человек. Изъято более 26 килограммов героина. Главарь банды постоянно проживал в Роттердаме, но часто перемещался между Нидерландами, Испанией и Турцией. В Мадрид он приехал, чтобы лично проконтролировать поставку крупной партии героина.
Один из задержанных был правой рукой наркоторговца. Он жил в Алькала-де-Энарес, где для прикрытия работал слесарем.
Наркотики перевозили вместе с грузом цемента и песка.