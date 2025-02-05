В Мадриде у прохожего отобрали ключи от Porsche и часы Rolex

В Мадриде грабители решили не отставать от своих барселонских коллег и объявили настоящую охоту на посетителей дорогих ресторанов, магазинов и отелей.

Там они выбирают жертв, а потом грабят. При этом всё чаще используют популярный в Латинской Америке метод motochorro — ограбление на мотоцикле. Борьбой с ними занимается специальное подразделение мадридской полиции — Grupo Cronos.

На днях двое грабителей на мотоцикле напали на 42-летнего мужчину недалеко от стадиона Сантьяго Бернабеу. На него направили пистолет, сорвали часы Rolex и отобрали ключи от Porsche Panamera. В дело попытался вмешаться 68-летний свидетель, но тоже чуть не стал жертвой ограбления. Налётчики начали снимать с него часы, но потом передумали, решив, что они не достаточно дорогие.

На фото — место происшествия.