В Мадриде у иракского дипломата украли портфель с ключами от посольского сейфа

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У сотрудника посольства Ирака похитили портфель в Мадриде.
Ограбление произошло по так называемому «перуанскому методу». На улице Артуро Сориа злоумышлении прокололи колёса посольского автомобиля, который был припаркован возле банка. В это время дипломат снимал в банке деньги.
Пока дипломат ходил на ближайшую заправку за помощью (а она расположена в 100 метрах от банка), преступники залезли в машину и украли портфель. В нём лежали ключи от посольского сейфа, документы, 2600 евро и 1100 долларов.