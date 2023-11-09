В Мадриде совершено покушение на экс-главу каталонской Народной партии

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В центре Мадрида человек на мотоцикле выстрелил в лицо 78-летнему Алехо Видалю-Куадрасу и скрылся. По последним данным, медикам удалось стабилизировать состояние политика.
Алехо Видаль-Куадрас в разные годы занимал посты вице-президента Европарламента, главы Народной партии в Каталонии, временного главы партии Vox.
Незадолго до нападения политик прокомментировал в соцсетях новость о том, что социалисты и партия каталонского лидера в изгнании Пучдемона договорились по вопросу поддержки кандидатуры Педро Санчеса на пост премьера. «Мы перестанем быть либеральной демократией и станем тоталитарной тиранией. Мы, испанцы, этого не допустим», - написал он.