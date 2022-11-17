В Мадриде совершено вооружённое нападение на главу компании Eulen

Глава компании Eulen Мария Хосе Альварес Мескирис подверглась нападению, когда ехала со своим водителем по району Манклоа-Аравака в Мадриде.

Как сообщает издание 20minutos, за рулём автомобиля Mercedes Maybach, в котором ехала Мария, был её водитель и, по совместительству, личный телохранитель. Внезапно дорогу перекрыл автомобиль Renault Scenic, из которого вышли двое мужчин с оружием и направили стволы на женщину. Одновременно сзади дорогу перекрыла ещё одна машина.

Телохранитель открыл огонь по нападавшим, выстрелив три раза, и совершил резкий манёвр, врезавшись при этом в столб. В полиции считают, что эти действия заставили нападавших отступить.

Правоохранительные органы пока не называют мотивов преступления. Не исключаются покушение на убийство, попытка похищения Марии, и ограбление.

Компанию Eulen основал отец Марии в 1962 году. Она занимается предоставлением клининговых, охранных и других услуг. Состояние Марии оценивается в 225 млн евро.