В Мадриде появились дерзкие граферы

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Обычно граферы (уличные художники) стараются действовать скрытно и лишний раз не попадаться на глаза. Но совсем другой подход у группы граферов (испанские СМИ называют их вандалами), которые вчера отметились дерзкой выходкой в Мадриде.
Инцидент произошёл на станции метро Ронда-де-ла-Комуникасьон. Сначала с помощью стоп-крана они остановили поезд в столичном метро. А потом четыре человека на протяжении 10 минут разрисовывали вагоны, в том числе и окна. Всё это время на станции присутствовали очевидцы, а в самом поезде пассажиры с изумлением наблюдали, как молодые люди покрывают слоем краски стёкла.
Чистка поезда обойдётся городу в 500 - 1500 евро.