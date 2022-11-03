В Мадриде из ресторана украли вино на 200 тысяч евро 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo, грабители забрали вино из погреба заведения, обладающего двумя звездами "Мишлен". Преступники проникли в ресторан через соседнюю с ним аптеку, которая в тот момент была закрыта. Расследованием случившегося занимается национальная полиция. Стражи порядка подозревают, что речь идет о заказном ограблении.

Как рассказал сомелье ресторана Рафаэль Сандоваль, сначала преступники попытались проделать дыру в стене. "После того как у них не получилось сделать этого, они спустились во внутренний двор, который у нас общий с аптекой, и разбили стекло, чтобы попасть в погреб", - отметил сомелье в эфире телеканала Antena3. Уточняется, что грабителям удалось отключить сигнализацию в ресторане.