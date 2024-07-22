В Каталонии участились нападения волков на скот

В основном страдают стада на вольном выпасе. Так, недавно в комарке Осона волки съели одну овцу и потрепали ещё 15, четырёх из которых фермеру пришлось умертвить.

Зоологи отмечают рост популяции волка во всей Европе, чему отчасти способствуют принимаемые тут и там законы, защищающие хищников от истребления. Но Каталония пока более свободна в этом отношении и не ограничена такими жёсткими запретами, как, например, север Испании. Однако пока принимаемые властями меры сводятся к усилению защиты и выплате компенсаций. К тому же специалисты нашли и плюсы в сложившейся ситуации: станет меньше кабанов, которые уже всех достали.