В Каталонии горят леса

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В автономном сообществе Жирона (Каталония, Испания) бушует лесной пожар.
Огнём охвачено около 500 гектаров. В районе муниципалитетов Льянка и Порт-де-ла-Сельва эвакуированы 350 человек. Пять человек незначительно пострадали: четверо пожарных и один лесник.
По состоянию на утро субботы, ещё не удалось взять контроль над пожаром. По словам представителя службы тушения, главная задача — не допустить дальнейшего распространения огня. С пожаром борются 15 вертолётов и самолётов, а также 90 наземных расчётов.