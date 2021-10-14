В кампусе испанского университета мужчина открыл стрельбу 

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу в среду вечером в кампусе Университета Страны Басков в испанском городе Лехона.
"Был человек, который произвел выстрелы из ружья, - сообщили корреспонденту ТАСС в региональной полиции. - Нет пострадавших, он уже задержан".
Как передает газета El Pais, мужчина стрелял в фасад здания факультета наук и технологий, а также в сторону автобуса. Из соображений безопасности ученики были временно эвакуированы из кампуса. Как уточнила в Twitter региональная полиция, сейчас ситуация не представляет опасности, хотя в районе инцидента усилено присутствие стражей порядка.
По версии газеты ABC, устроивший стрельбу не имел политических или идеологических мотивов. В общей сложности молодой человек произвел 40 выстрелов. Задержанному 21 год.