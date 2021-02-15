В Кадисе умер пациент, который устроил пожар в больнице

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Пациент с коронавирусом, который поджёг больницу в Кадисе (Андалусия), скончался от инфаркта, заявили в правоохранительных органах Испании.
Как сообщала noticia.ru, в Кадисе пациент с ковидом устроил пожар в больнице. Он облил матрас антисептиком и поджёг его. Пожарные успели добраться до шестого этажа вовремя и большую трагедию удалось предотвратить. Пациент был взят под стражу. Его перевели в другой госпиталь, где он находился под охраной.
Местные СМИ уточняют, что пациенту было 63 года. Кроме ковида, он также болел циррозом и печеночной энцефалопатией. Но причиной смерти стал инфаркт.