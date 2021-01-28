В Испании женщина перерезала верёвку, на которой висел высотный рабочий

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В Бенидорме (Валенсия) женщина перерезала верёвку, на которой висел рабочий, проводивший работы на уровне 13 этажа.
Как сообщают местные СМИ, сначала женщина перерезала основную верёвку, а затем принялась за страховочную. Но в это время её заметили снизу коллеги рабочего и принялись громко звать на помощь. Женщина испугалась и спряталась в квартире. В это время сам рабочий не терял времени и смог добрать до карниза, где и остался ждать спасателей.
Приехавшая на место происшествия полиция задержала семейную пару, проживавшую в квартире, из которой перерезали верёвку. Но мужчину позже отпустили, когда выяснилось, что в момент инцидента его не было дома. Свой поступок женщина объяснила тем, что фасадные работы не были согласованы с жильцами.