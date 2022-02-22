В Испании захватчики жилья напали на журналистов

Телеканал Antena 3 сообщает о нападении на своих сотрудников. Журналисты должны были сделать репортаж из дома, захваченного окупас. Недвижимость принадлежит пожилой паре и находится в муниципалитете Ла-Систернига (Вальядолид).

Навстречу корреспонденту и операторам вышли агрессивно настроенные люди, в том числе мужчина с длинной палкой, который напал на них. «Нас побили, мне надо бы сделать рентген, я до сих пор не пришёл в себя», — признается репортёр. Удары пришлись в область спины, рёбер и рук. Пострадали трое.

В итоге съёмочную группу загнали в одну из квартир соседнего дома, чьи хозяева предоставили сотрудникам телеканала убежище. Даже когда журналисты уже находились в квартире, в их адрес продолжали поступать угрозы. А соседи рассказали, что избивший их человек только что отсидел в тюрьме за убийство.

Известно, что дом оккупировали 12 человек. Гражданская гвардия установила личности агрессоров.