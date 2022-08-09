В Испании задержаны поляки, перевозившие наркотики в томатных консервах

Национальная полиция Испании задержала в муниципалитете Чиклана-де-ла-Фронтера (провинция Кадис) троих граждан Польши, которых обвиняют в торговле наркотиков.

Поляки закупали марихуану в больших объемах, упаковывали её в консервные банки из-под томатов и отправляли в Польшу.

Преступники жили и занимались сортировкой наркотиков в эксклюзивной урбанизации в Хересе. Это малонаселённое место с минимальными шансами попасть в поле зрения полиции.

Банду накрыли в тот момент, когда она занималась отправкой очередного груза в Польшу. Среди двух тонн консервов было 50 банок с наркотиками.