В Испании задержан один из самых опасных преступников по прозвищу «Монах»

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Гражданская гвардия Испании задержала в Фуэнхироле (Малага) гражданина Ирландии, который находился в розыске по линии Интерпола и считается одним из самых опасных преступников.
Задержанному 58 лет. Он уроженец Дублина и на родине его знают по прозвищу The Monk («монах»). Он принимал непосредственное участие в войне двух преступных кланов, жертвами которой стали 20 человек с обеих сторон. Убийства совершались как в Ирландии, так и в Испании, где обосновались некоторые члены мафии.
За «Монахом» долго вели слежку и в результате задержали в одном из ресторанов в центре города.