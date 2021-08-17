В Испании задержан мужчина, парализовавший работу горячей линии полиции

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Национальная полиция Испании задержала в Эльче 54-летнего мужчину, который почти 600 раз позвонил на горячую линию 091.
Злоумышленник звонил с разных номеров на протяжении семи дней. Во всех случаях его обращения были отмечены как «ложная тревога». Между тем, сообщили в полиции, такое число звонков создавало большую нагрузку на колл-центр и мешало дозвониться людям, которые действительно нуждались в помощи. Каждый раз оператору приходилось отвечать на звонок и выслушивать ненужную информацию.
В итоге личность телефонного террориста установили. Мужчину задержали.