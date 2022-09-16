В Испании задержан лидер одной из крупнейших финансовых прачечных

Европол сообщил о проведении совместной операции с испанскими властями, в результате которой в Малаге был задержан «один из крупнейших в Европе отмывателей денег».

Как сообщает «Коммерсант», в рамках операции были также задержаны два его сообщника, а по 11 адресам в Испании и Великобритании местная полиция провела обыски. Европол отмечает, что задержанный, имя и гражданство которого власти не раскрывают, является одним из руководителей международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и контрабандой наркотиков.

В апреле этот человек был также объявлен в розыск властями США по подозрению в связях с так называемым картелем Кинахана — ирландской ОПГ, действующей на территории Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. По неофициальным данным СМИ, задержанным может являться гражданин Великобритании и Ирландии по имени Джон Фрэнсис Морриси.

Европол сообщает, что в ходе полуторагодового расследования выяснилось, что задержанный и его сообщники отмыли не менее 200 млн евро. Для отмывания использовалась неформальная теневая система финансовых расчетов «Хавала», распространенная на Ближнем и Среднем Востоке еще до появления современной банковской системы и сейчас нередко используемая для пересылки денег мигрантами и/или родственниками. Преступники легализовали деньги, полученные в основном от торговли контрабандными товарами и наркотиками, через созданную ими сеть офшорных фирм-однодневок в Гибралтаре, а также через некоторое количество контролируемых преступниками ночных клубов в Испании.