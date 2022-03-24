В Испании задержали убийцу экс-советника социалистической партии

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Национальная полиция Испании задержала 19-летнего уроженца Марокко, который подозревается в убийстве бывшего советника социалистической партии PSOE в Гранаде Хосе Мигеля Кастильо Игуэраса.
По предварительной версии, нападение на политика было совершено с целью ограбления. Молодой человек сбил с ног 75-летнего Игуэраса в центре Гранады и несколько раз его ударил. Затем он забрал все ценные вещи и скрылся. От полученных травм политик скончался.
Расследование заняло около двух месяцев. В результате была установлена личность грабителя и его местонахождение.