В Испании задержали переодетого в старушку грабителя

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Каталонская полиция задержала мужчину, который переоделся в пожилую женщину, чтобы совершить ограбление ювелирного салона.
Инцидент произошёл в центре Таррагоны. В ювелирный салон вошёл грабитель, переодетый в старушку. Он достал из сумки муляж пистолета и, угрожая им, заставил персонал открыть стелажи с драгоценностями и часами и похитил товар на общую сумму 231 500 евро. Затем он покинул магазин.
Через несколько дней сотрудникам полиции удалось установить личность грабителя и задержать его. Им оказался 44-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.