В Испании за поножовщину в баре задержана девушка

Инцидент произошёл на улице Ботерс в исторической части города около 22:00, передаёт noticia.ru. Полиция приехала по вызову: одна посетительница бара пыталась ударить ножом другую. Даже когда приехали полицеские, она отказывалась бросить нож и продолжала вести себя агрессивно. Но агентам удалось скрутить её и выхватить оружие.

Девушка задержана и находится под стражей.