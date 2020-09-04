В Испании за изнасилование несовершеннолетних задержаны туристы

Четверо французских туристов были задержаны в Испании по подозрению в сексуальном нападении на двух несовершеннолетних девушек, сообщает Национальная полиция. Задержанным от 20 до 25 лет, их предполагаемым жертвам — 15 и 16.
Туристы познакомились с девушками, выпили с ними, после чего отправились в апартаменты, которые снимали, сообщает РИА Новости. Здесь и произошло нападение, причем действия фиксировали на телефон одного из молодых людей. Полиция пояснила, что французы напоили девушек и воспользовались их состоянием.
"Происходящее записывали на мобильный телефон, несмотря на физическое сопротивление, которое обе оказали", — говорится в сообщении полиции.
В ходе расследования удалось быстро установить личности нападавших, которые собирались вечером отправиться на самолете в Париж. Они были задержаны в аэропорту.Темы: Происшествия