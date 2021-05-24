В Испании вынесли приговор женщине, сбившей насмерть троих велосипедистов

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Суд Валенсии вынес приговор женщине, которая, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сбила на машине группу из шести велосипедистов. В результате аварии погибли три человека.
Инцидент произошел утром в мае 2017 года на трассе N-332 между Денией (Аликанте) и Оливой (Валенсия). Водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, по которой двигалась группа велосипедистов. В результате трое из них погибли, а еще трое получили травмы.
Женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.