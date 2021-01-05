В Испании воры проникают в дом под видом медработников с вакциной

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Национальная полиция Испании предупреждает о новом способе обмана, который в последние дни набирает обороты. Мошенники предлагают вакцину от коронавируса на дому.
«Если вам звонят и предлагают сделать вакцину от COVID-19 дома, не соглашайтесь! Это не медицинские работники. Вакцинирование не проводится дома», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте испанской полиции в Twitter.
Мошенники выбирают в качестве потенциальных жертв пожилых людей — старше 65 лет. Предварительно они звонят им и навязывают «домашнее вакцинирование». Их главная цель — попасть в дом и обокрасть пенсионеров.
Сейчас правоохранительные органы в сотрудничестве с медицинскими центрами ведут активное информирование граждан о новом способе мошенничества.