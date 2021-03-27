В Испании водитель совершил серию наездов на людей

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В испанском муниципалитете Юнкера-де-Энарес (Гвадалахара) у водителя сдали нервы и он начал умышленно сбивать пешеходов и людей, сидящих на террасах баров. Пострадали минимум семь человек, сообщает служба спасения 112.
Инцидент произошел в пятницу днем. Сначала автомобиль Seat Alhambra выехал на террасу на улице Calle Real, задев там одного человека. Затем на улице Calle San Cleto он сбил еще троих (двое из них получили переломы ног). На улице Calle El Santo водитель продолжил сбивать людей, пока не был задержан.
Известно, что водителя зовут Мохаммади Х. Б. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. В момент совершения преступления он был абсолютно трезв. Он сам признался, что умышлено сбивал людей, потому что его лишили опеки над детьми и он был в отчаянии.