В Испании супруги ограбили 93 церкви в 82 городах

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Гражданская гвардия Испании задержала супружескую пару, которую подозревают в ограблении 93 церквей в 82 городах страны. Об этом говорится на сайте испанского Министерства внутренних дел.
Гражданская гвардия Испании задержала супружескую пару, которую подозревают в ограблении 93 церквей в 82 городах страны. Об этом говорится на сайте испанского Министерства внутренних дел.Супруги грабили церкви в трех регионах — Кантабрии, Астурии и Паленсии. Выносили пожертвования прихожан и предметы религиозного назначения для последующей перепродажи. Церкви, которые планировалось ограбить, подбирала женщина. Потом супруги подъезжали туда вместе на машине. Автомобили периодически меняли.