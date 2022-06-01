В Испании расследуют убийство пожилой украинки

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Гражданская гвардия расследует убийство 62-летней гражданки Украины, которую нашли на загородной дороге в районе муниципалитета Ногейра-де-Рамуин (Оуренсе).
Женщину обнаружил проезжавший мимо местный житель. Она была ещё жива, но со следами насилия, раздета и частично присыпана листьями. Одежда лежала рядом. Позже в госпитале Оуренсе она скончалась.
По данным испанских СМИ, украинка жила с мужем неподалёку, в сельской местности.
Ожидается заключение судмедэкспертов.
Источник: El País