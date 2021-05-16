В Испании при столкновении броневиков пострадали 15 военных

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В Испании произошел второй за последние несколько дней серьезный инцидент во время военных маневров. 15 солдат пострадали в субботу вечером в результате столкновения двух бронированных машин в Альбасете.
Травмы в основном незначительные, и практически все были выписаны через несколько часов после аварии, за исключением одного, который остался под наблюдением в больнице Университета Альбасете.
Как сообщил военный представитель, авария произошла около 20:00 в субботу во время маневров, которые подразделения Главного командования Мелильи проводили на полигоне в Альбасете.
В пятницу сержант артиллерии, 33-летняя Дебора Грау Серра, погибла в результате несчастного случая во время тактических учений в Аликанте. Как сообщило Министерство обороны, артиллерийский снаряд случайно попал в военный автомобиль.